جامعة "نورة" تحلق بلقب الطائرة .. وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تتوج ببطولة الطاولة

حقق فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لقب بطولة كرة الطاولة للجامعات "فرق" التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ14 لبطولاته واستضافتها جامعة حائل بمشاركة 138 طالبًا يمثلون 30 جامعة.
وتوج رئيس الاتحاد الأستاذ الدكتور خالد المزيني والأمين العام الدكتور محمد الشمري ومدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي الفائزين بالمراكز الـ3 الأولى, إذ نال فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل كأس البطولة والميداليات الذهبية, وحل ثانيًا فريق جامعة جدة ونال لاعبوه الميداليات الفضية, وبالمركز الثالث فريق جامعة القصيم ونالوا الميداليات البرونزية.
وأشاد مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي بالمستويات القوية التي شهدتها البطولة, مباركًا للفائزين بالمراكز الأولى, مثمنًا لجامعة حائل استضافتهم الناجحة للبطولة, من خلال التجهيزات الرائعة التي وقف عليها وشاهدها الجميع.
وقال: "التنافس القوي كان ميزة البطولة منذ انطلاقها ما يعكس التطور الكبير للرياضة الجامعية وهو الهدف الرئيس للاتحاد من خلال تنظيم وإعداد مواسم بطولاته سنويًا وصولاً إلى جعل الجامعات رافدًا أساسيًا للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب, لتحقيق الإنجازات الدولية باسم الوطن".
ونالت جامعة الأميرة نورة لقب بطولة كرة الطائرة للطالبات التي استضافتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمشاركة 192 طالبة يمثلون 16 جامعة.
وتوجت مدير البطولة الدكتورة نوف الحماد الفرق الفائزة بالبطولة إذ حصلت جامعة الأميرة نورة على كأس البطولة والميداليات الذهبية, وفي المركز الثاني والميداليات الفضية جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل, وبالمركز الثالث جامعة عفت وتسلمت لاعباتها الميداليات البرونزية.
وباركت الدكتورة نوف الحماد للجامعات الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة, التي تعد المشاركة بها الأفضل فنيًا.
وقالت: "شاهدنا مستويات مميزة لعدد كبير من اللاعبات, وهو الأمر الذي سيدعم الرياضة النسائية بشكل عام والجامعية على وجه الخصوص, وبالتالي ينعكس على مشاركتهن الخارجية وتمثيل الوطن في مختلف المحفل بشكل مميز", مشيدةً في هذا الصدد بالتنظيم الرائع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل, وتميزهم في الجانبين الفني والتنظيمي وتعاونهم المتواصل مع الاتحاد في برامجه وأنشطته.