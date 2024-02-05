جامعة "نورة" تحلق بلقب الطائرة .. وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تتوج ببطولة الطاولة

وقالت: "شاهدنا مستويات مميزة لعدد كبير من اللاعبات, وهو الأمر الذي سيدعم الرياضة النسائية بشكل عام والجامعية على وجه الخصوص, وبالتالي ينعكس على مشاركتهن الخارجية وتمثيل الوطن في مختلف المحفل بشكل مميز", مشيدةً في هذا الصدد بالتنظيم الرائع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل, وتميزهم في الجانبين الفني والتنظيمي وتعاونهم المتواصل مع الاتحاد في برامجه وأنشطته.