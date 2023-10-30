"ناقد رياضي": "العبود" لن يعود للمشاركة مع الاتحاد.. المدرب اتخذ قراره

أوضح الناقد الرياضي "حامد البلوي" أن أزمة "عبدالرحمن العبود" لاعب الاتحاد مع مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو، وصلت إلى طريق مسدود، بعد استبعاد اللاعب من المشاركة مع الفريق خلال هذا الموسم.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن سانتو، رفض كل محاولات إدارة الفريق بشأن عودة عبدالرحمن العبود إلى التدريبات الجماعية للفريق، كما طالبت الإدارة اللاعب باستكمال تدريباته اليومية حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال البلوي في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "العبود لن يعود للمشاركة مع الفريق، المدرب اتخذ القرار.. اللاعب انتهى مع نونو سانتو هذا الموسم، وكان من المفترض أن يتم إعارته في الصيفية، ووصلته بالفعل العديد من عروض".
واستطرد البلوى: "يجب علينا احترام قرار المدرب، فهو صاحب القرار، وأنا ضد فكرة الإقالة ويجب على الجماهير دعم فريقهم والصبر عليه، لا يجب الضغط على اللاعبين والمدرب.
وسبَقَ أن أبدى العبود غضبه بعد انتهاء الميركاتو الصيفي الماضي دون خروجه من الفريق، والانتقال لفريق آخر، خاصة بعد توتر العلاقة بينه وبين سانتو مدرب الفريق.
يُذكر أن اللاعب قد تلقى العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية من كبار أندية الدوري السعودي؛ أبرزها الهلال والنصر والأهلي، لكن إدارة الاتحاد رفضت رحيله.