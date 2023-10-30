"ناقد رياضي": "العبود" لن يعود للمشاركة مع الاتحاد.. المدرب اتخذ قراره

وقال البلوي في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "العبود لن يعود للمشاركة مع الفريق، المدرب اتخذ القرار.. اللاعب انتهى مع نونو سانتو هذا الموسم، وكان من المفترض أن يتم إعارته في الصيفية، ووصلته بالفعل العديد من عروض".