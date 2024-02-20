مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والتواصل "السلمي": استضافة المملكة البطولات العالمية عكست تميُّزها في جميع الجوانب

وأضاف: الأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها السعودية خلال الفترة الماضية مكَّنت العالم من مشاهدة أبرز ما تزخر به مناطق الوطن من تنوُّع، لم يكن بارزًا لهم من قبل، مثل رالي دكار الذي شمل 12 مرحلة في مناطق ومحافظات مختلفة، وطواف العلا للدراجات الهوائية الذي سلط الضوء بشكل أكبر على هذه المدينة التاريخية، وسباق القوارب الشراعية والكهربائية الذي عكس جمال شواطئ البحر الأحمر في جدة التي ستستضيف كذلك بعد أسبوعين سباق فورمولا1؛ وذلك ساعد بشكل كبير في التعرف على الإمكانات الكبيرة للوطن في التنظيم والاستضافة، وانعكس بشكل إيجابي بتولد ثقة لدى المنظمات والاتحادات الدولية في قبول ملفات الاستضافات التي تقدمها السعودية لجلب بطولات عالمية في المستقبل، مثل ملف كأس العالم 2034، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، إضافة إلى العديد من البطولات لمختلف الرياضات التي جذبت أنظار العالم كله.