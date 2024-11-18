عودة "كنو" تنعش قائمة "رينارد".. في مواجهة إندونيسيا

تشهد قمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره إندونيسيا، عودة لاعب الأخضر محمد كنو، بعد الإيقاف الذي دام لثلاث مباريات سابقة.
ويلتقي الأخضر السعودي نظيره إندونيسيا، في الجولة السادسة من تصفيات المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 غداً الثلاثاء.
ويفتقد المنتخب السعودي في مباراة الغد ضد إندونيسيا كلا من سالم الدوسري وعبدالإله المالكي وعبدالإله العمري ومهند شنقيطي وسلمان الفرج للإصابة.
ويدخل الأخضر السعودي مباراة الغد وهو يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل المنتخب الإندونيسي الترتيب برصيد 3 نقاط.