حافلات الجماهير السعودية تنطلق دعمًا لأخضر اليد في مواجهته أمام منتخب اليابان

انطلقت اليوم، حافلات النقل الترددي لمشجعي كرة اليد من مقر نادي الخليج بسيهات ونادي الترجي بالقطيف، تحمل عددًا من الجماهير الرياضية، دعمًا للمنتخب السعودي في أولى مواجهاته بالبطولة الآسيوية الـ 21 للمنتخبات أمام منتخب اليابان، والمؤهلة لبطولة العالم 2025، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 11 - 21 يناير الجاري.