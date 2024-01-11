حافلات الجماهير السعودية تنطلق دعمًا لأخضر اليد في مواجهته أمام منتخب اليابان

انطلقت اليوم، حافلات النقل الترددي لمشجعي كرة اليد من مقر نادي الخليج بسيهات ونادي الترجي بالقطيف، تحمل عددًا من الجماهير الرياضية، دعمًا للمنتخب السعودي في أولى مواجهاته بالبطولة الآسيوية الـ 21 للمنتخبات أمام منتخب اليابان، والمؤهلة لبطولة العالم 2025، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 11 - 21 يناير الجاري.
وشاركت مختلف الأندية وجماهير كرة اليد السعودية في الحملة التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة اليد عبر منصات التواصل الاجتماعي، في دعوة لتوحيد الصفوف من أجل الوطن قبل انطلاق المشاركة القارية، التي حملت شعار "دعم_أخضر_اليد".
يأتي ذلك، لدعم المنتخب وحشد الجماهير المساندة في مهمته الآسيوية، التي تعكس صورة الكرة السعودية الإيجابية ومشجعيها دوليًا، من خلال تهيئة كل الظروف النفسية والتشجيعية لدعم اللاعبين والجهازين الفني والإداري.
وسيقام اللقاء على صالة الشيخ خليفة الرياضية بمملكة البحرين، ضمن المجموعة (C) التي تضم بجواره منتخبات، اليابان والهند والعراق.