لمزاملة "رونالدو".. "سان جيرمان" لا يمانع انتقال ميسي وراموس ونيمار للدوري السعودي

وذكر التقرير أن النادي الفرنسي كذلك على استعداد لمناقشة أي عروض تُقَدّم للاعب نيمار الذي يرغب في الاستمرار مع الفريق؛ إلا أن بعض المسؤولين يؤكدون أن النادي منفتح للاستماع إلى العروض التي ستقدم له بما فيها العروض السعودية.