لمزاملة "رونالدو".. "سان جيرمان" لا يمانع انتقال ميسي وراموس ونيمار للدوري السعودي

كشف تقرير شبكة "يورو سبورت" الرياضية، عن أن فريق باريس سان جيرمان يدرس التخلي عن اثنين من لاعبيه الكبار للانضمام إلى الدوري السعودي.
وأشارت إلى أن عقد ميسي وسيرجو راموس، سينتهي نهاية الموسم الرياضي، والنادي أصبح مستعدًّا لمناقشة العروض، وقد يشجع اللاعبين على الانتقال للدوري السعودي على خطى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وذكر التقرير أن النادي الفرنسي كذلك على استعداد لمناقشة أي عروض تُقَدّم للاعب نيمار الذي يرغب في الاستمرار مع الفريق؛ إلا أن بعض المسؤولين يؤكدون أن النادي منفتح للاستماع إلى العروض التي ستقدم له بما فيها العروض السعودية.