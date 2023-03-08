وزير الرياضة يعتمد تسمية الجولة 20 بجولة "يوم العلَم"

وتنطلق الجولة 20، يوم غد الخميس، بإقامة أربع مباريات؛ تجمع الأولى الاتفاق وضيفه الوحدة، وفي الثانية يلتقي الباطن مع الخليج، ثم يواجه الشباب نظيره الفيحاء، وفي ختام مباريات الخميس يقام الكلاسيكو بين الاتحاد وضيفه النصر.