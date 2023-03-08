رياضة

وزير الرياضة يعتمد تسمية الجولة 20 بجولة "يوم العلَم"

وزير الرياضة يعتمد تسمية الجولة 20 بجولة "يوم العلَم"
سبق
سبق

اعتمد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تسمية الجولة 20 من دوري روشن السعودي بـ #جولة_يوم_العلم.

وتنطلق الجولة 20، يوم غد الخميس، بإقامة أربع مباريات؛ تجمع الأولى الاتفاق وضيفه الوحدة، وفي الثانية يلتقي الباطن مع الخليج، ثم يواجه الشباب نظيره الفيحاء، وفي ختام مباريات الخميس يقام الكلاسيكو بين الاتحاد وضيفه النصر.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الجمعة؛ حيث يلتقي أبها مع الفتح، فيما يواجه التعاون نظيره الهلال، وتختتم مباريات الجولة 20 يوم السبت بمواجهتين؛ في الأولى يستضيف الطائي فريق ضمك، وتختتم مباريات الجولة بلقاء العدالة مع الرائد.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًا باعتبار 11 مارس "يوم العلَم" في المملكة.

وزير الرياضة
عبدالعزيز بن تركي الفيصل
دوري روشن السعودي
يوم العلَم

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