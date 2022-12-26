السعودية الأكثر حصادًا بالملتقى الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة بمسقط

حقق أبطال السعودية، 11 ميدالية متنوعة، في ختام الملتقى الدولي لرياضة ألعاب القوى لذوي الإعاقة في نسخته الخامسة، اليوم الاثنين، بالعاصمة العمانية "مسقط".
وحصد نادي ذوي الإعاقة بجدة، أربع ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية، بينما أحرز نادي حائل، فضيتين وبرونزيتين، في حضور 240 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 20 دولة خليجية وعربية وعالمية، وسط تنافس مثير استمر ليومين.
وأوفى أبطال نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة، بالوعد الذي قطعوه قبل البطولة، وحققوا سبع ميداليات ملونة، وسجل جمعان الزهراني، اسمه كأسرع بطل في الملتقى، بعدما حقق ذهبية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، وأيضًا ذهبية سباق 400 متر على الكراسي.
فيما توج اللاعب الموهوب يونس صبحي، بالذهب مرتين، الأولى في دفع الجلة، والثانية في رمي القرص. أما اللاعب المتميز البراء القرني، فحقق الميدالية الفضية في سباق 100 متر كراسي متحركة، والفضية الثانية في سباق 400 متر كراسي متحركة، وحقق اللاعب حسام محنشي برونزية رمي الصولجان.
وشهد الملتقى الذي نظمته اللجنة البارالمبية العمانية، تنافسًا مثيرًا بين كوكبة كبيرة من الأبطال والبطلات، وقدم رئيس بعثة نادي ذوي الإعاقة بجدة الدكتور نعيم مهدي، هدية تذكارية خاصة لرئيسة مجلس إدارة جمعية رعاية الأطفال المعوقين حجيجة بنت جيفر آل سعيد؛ لدعمها المتواصل لأصحاب الهمم.
وقدم النادي دروعًا تذكارية للمنظمين، وعلى رأسهم رئيس اللجنة البارالمبية العمانية الدكتور منصور الطوقي، تقديرًا لما تم إنجازه وتحقيقه من تميز في هذه البطولة.
ورفع المدير التنفيذي لنادي ذوي الإعاقة بجدة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لرياضة ذوي الإعاقة بشكل عام ونادي جدة على وجه الخصوص، وأهدى الإنجاز الكبير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ لما يقدمانه للرياضة السعودية عامة ورياضة ذوي الإعاقة خاصة.
وثمن "مهدي"، الدور الكبير والتشجيع المتواصل لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لما يقدمه من دعم وتحفيز لجميع الأندية، موضحًا أن ما جرى تحقيقه هو نتاج تدريبات مكثفة واستعداد قوي وتشجيع وتحفيز ودعم رئيس مجلس الإدارة الدكتور راشد بن زومة، وأعضاء مجلس الإدارة.