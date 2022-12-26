السعودية الأكثر حصادًا بالملتقى الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة بمسقط

وأوفى أبطال نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة، بالوعد الذي قطعوه قبل البطولة، وحققوا سبع ميداليات ملونة، وسجل جمعان الزهراني، اسمه كأسرع بطل في الملتقى، بعدما حقق ذهبية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، وأيضًا ذهبية سباق 400 متر على الكراسي.