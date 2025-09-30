عبر بوابة قطر.. أخضر الناشئين يبلغ نهائي كأس الخليج

تقدم المنتخب القطري أولًا منذ الشوط الأول، وفي الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء، نجح الأخضر السعودي في قلب النتيجة في غضون 3 دقائق، حينما أدرك محمد الخلف النتيجة في الدقيقة 81، قبل أن يتمكن عبدالرحمن السفياني من خطف هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 84.