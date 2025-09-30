عبر بوابة قطر.. أخضر الناشئين يبلغ نهائي كأس الخليج

حسم المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم، بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة، رغم النقص العددي، بعدما تفوق على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي، في أول مباريات دور نصف نهائي البطولة.
تقدم المنتخب القطري أولًا منذ الشوط الأول، وفي الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء، نجح الأخضر السعودي في قلب النتيجة في غضون 3 دقائق، حينما أدرك محمد الخلف النتيجة في الدقيقة 81، قبل أن يتمكن عبدالرحمن السفياني من خطف هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 84.
يواجه المنتخب السعودي الفائز من مباراة المنتخب الإماراتي مع نظيره العراقي، اللذين يلتقيان في وقت لاحق من اليوم، في النهائي المقرر في 3 من أكتوبر المقبل.
وكان أخضر الناشئين قد ضمن التأهل للدور نصف النهائي بعد الانتصار على المنتخب البحريني بنتيجة 4-0 في مستهل مشواره في البطولة، وانتصاره في المباراة الثانية بالنتيجة ذاتها على المنتخب الكويتي، قبل أن يخسر آخر مبارياته في دور المجموعات أمام المنتخب العراقي.