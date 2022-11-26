لفتة رائعة من لاعبي الأخضر دعماً لزميلهم ياسر الشهراني المصاب

قام لاعبو المنتخب السعودي ، بلفتة رائعة لدعم زميلهم المصاب ياسر الشهراني، قبل انطلاق صافرة بداية مباراتهم مع منتخب بولندا والمقامة حالياً على إستاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 في قطر.
ورفع لاعبو الأخضر القميص رقم "13"الخاص بالمصاب ياسر الشهراني، في لفتة طيبة لتشجيعه بعد أن حرمته الإصابة من استكمال مشواره مع الفريق في المونديال.
وكان الشهراني قد تعرض لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لمباراة الأرجنتين، والتي أقيمت على إستاد لوسيل الذي غص بأكثر من 88 ألف متفرج.