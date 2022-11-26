لفتة رائعة من لاعبي الأخضر دعماً لزميلهم ياسر الشهراني المصاب

وكان الشهراني قد تعرض لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لمباراة الأرجنتين، والتي أقيمت على إستاد لوسيل الذي غص بأكثر من 88 ألف متفرج.