آخر تطورات انتقالات الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي

وقال رومانو بحسابه الشخصي عبر "تويتر": إن المحادثات لا تزال جارية، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق بين الطرفين، مشيرًا إلى أن اللاعب حتى الآن لم يرفض العروض السعودية.