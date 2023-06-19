آخر تطورات انتقالات الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن آخر أخبار تعاقدات الأندية السعودية العربية مع العديد من اللاعبين العالميين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفاد الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" بأن هناك مفاوضات جارية بين الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب تشيلسي الإنجليزي، وبعض الأندية السعودية حتى الآن.
وقال رومانو بحسابه الشخصي عبر "تويتر": إن المحادثات لا تزال جارية، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق بين الطرفين، مشيرًا إلى أن اللاعب حتى الآن لم يرفض العروض السعودية.
كما أوضح الصحفي أن البلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، رفض العروض السعودية المقدمة له بنسبة 100 %.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي الهلال قدم عرضًا ضخمًا، للوكاكو، حيث قدموا له عرضًا شفهيًا براتب 20 مليون دولار في العام.