الشباب يعاود التدريبات .. ويغادر إلى الدوحة

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته مساء اليوم الخميس، بقيادة المدير الفني مورينو، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة يوم أمس.
استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين لياقية مكثفة بإشراف مدرب اللياقة لرفع المعدل اللياقي لديهم، ثم أقام مناورة تكتيكية في منتصف الملعب شهدت تطبيق عدة جمل.
وبعد نهاية التدريبات غادرت بعثة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادًا للقاء فريق ناساف الأوزبكي يوم الأحد المقبل ضمن مباريات ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا.