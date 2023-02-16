الشباب يعاود التدريبات .. ويغادر إلى الدوحة

وبعد نهاية التدريبات غادرت بعثة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادًا للقاء فريق ناساف الأوزبكي يوم الأحد المقبل ضمن مباريات ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا.