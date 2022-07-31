أخضر الناشئين يواجه منتخب مصر وديًا استعدادًا لكأس العرب

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا غدًا الاثنين مباراته التجريبية الثالثة ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يمتد حتى الخامس من شهر أغسطس، في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب 2022 في الجزائر.
ويستضيف "الأخضر" منتخب مصر في تمام السابعة والنصف مساءً، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس العرب 2022 في الجزائر التي ستُقام منافساتها خلال الفترة من الـ 23 من شهر أغسطس وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبلين، وضعت "الأخضر" في المجموعة "الرابعة"، إلى جانب منتخبات مصر، سوريا، ولبنان.