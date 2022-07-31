أخضر الناشئين يواجه منتخب مصر وديًا استعدادًا لكأس العرب

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا غدًا الاثنين مباراته التجريبية الثالثة ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يمتد حتى الخامس من شهر أغسطس، في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب 2022 في الجزائر.