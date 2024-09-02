"النصر" يُنهي تعاقده مع البرازيلي "أليكس تيليس".. واللاعب يبحث عن عروض جديدة

كشفت تقارير صحفية عن رحيل أحد أجانب نادي النصر عن صفوف الفريق خلال الساعات القليلة الماضية، ليغادر الدوري السعودي.
وبحسب ما نشرته صحيفة "OJOGO" فإن البرازيلي أليكس تيليس غادر صفوف النصر، الذي وقّع معه عقدًا لموسم واحد فقط، وأصبح لاعبًا حرًّا حيث يبحث عن نادٍ جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الظهير الأيسر للنصر يمتلك عدة عروض؛ مشددة على أن "تيليس" يدرس الخطوة التالية التي يجب اتخاذها في مسيرته.
ووفقًا لمعلومات الصحيفة؛ فإن أليكس تيليس قد تلقى بالفعل عروضًا من العديد من الأندية، بما في ذلك تركيا؛ لكنه لم يتخذ قرارًا بعد.
وأكدت تقارير صحفية بالأمس، أن النصر فسخ عقده رسميًّا مع البرازيلي أليكس تيليس بقرار من البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق؛ بسبب عدم الحاجة لخدماته في الموسم الجاري.
وأبلغت إدارة النصر "تيليس" بفسخ عقده، وهو ما سيكلف النادي نحو 6 ملايين دولار للسنة المتبقية من العقد؛ علمًا بأن النادي يخطط لاستبدال تيليس بالفرنسي محمد سيماكان، مدافع نادي لايبزيج.
وانضم أليكس تيليس البالغ من العمر 31 عامًا إلى النصر في يوليو 2023، قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولعب لعدة أندية مثل: إشبيلية، غريميو، غلطة سراي.