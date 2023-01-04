انضمام "كريستيانو" للدوري السعودي.. استمرار للقوة الناعمة ورافد للاقتصاد

يذكر أن القطاع الرياضي في المملكة شهد نقلة نوعية في الآونة الأخيرة عبر صناعة التميز وزيادة الفعاليات وإطلاق مبادرات تحقق نهضة كروية ورياضية استثنائية، ومنها استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية، من بينها التوقيع عام 2018 على أكبر اتفاقية نقل ورعاية لكرة القدم في الشرق الأوسط، بعقد مدته 10 أعوام مقابل 6 مليارات و600 مليون ريال.