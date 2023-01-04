انضمام "كريستيانو" للدوري السعودي.. استمرار للقوة الناعمة ورافد للاقتصاد

يحظى الدوري السعودي بدعم قوي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما يمثله في الآونة الأخيرة من رافد قوي للاقتصاد وقوة ناعمة تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م التي تعزز دور الرياضة والرياضيين في تحقيقها.
ويعد الدوري السعودي من أغلى 20 دورياً في العالم قياساً بعدة عوامل منها القيمة السوقية للاعبين، وتعد مشاركة النجم كريستيانو رونالدو أحد أهم المكاسب للدوري السعودي ويسعى لتسويقه بالشكل الأمثل.
وشكّل الدوري السعودي عامل جذب كبيراً لعدد من المحترفين من بينهم الأرجنتيني بانيقا واللاعب البرازيلي رومارينيو، واللاعب تاليسكا، والنسر النيجيري أدوديون إيجالو، واللاعب الفرنسي غوميز وغيرهم .
وأعرب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بالانضمام إلى نادي النصر السعودي، لافتاً إلى أنه فضّل النصر على العديد من الأندية الأوروبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس نادي النصر مسلي آل معمر بالعاصمة الرياض، حيث قال لاعب مانشستر يونايتد السابق: "أنا سعيد أن أكون هنا، أعلم أن الدوري السعودي يتميز بتنافسية كبيرة، وأنا جاهز للانضمام للنصر".
يذكر أن القطاع الرياضي في المملكة شهد نقلة نوعية في الآونة الأخيرة عبر صناعة التميز وزيادة الفعاليات وإطلاق مبادرات تحقق نهضة كروية ورياضية استثنائية، ومنها استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية، من بينها التوقيع عام 2018 على أكبر اتفاقية نقل ورعاية لكرة القدم في الشرق الأوسط، بعقد مدته 10 أعوام مقابل 6 مليارات و600 مليون ريال.