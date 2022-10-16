الأخضر يغادر إلى أبوظبي.. لبدء المرحلة الثالثة من الإعداد لكأس العالم 2022

يذكر أن المدير الفني للأخضر "إيرفي رينارد" استدعى (32) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.