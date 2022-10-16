الأخضر يغادر إلى أبوظبي.. لبدء المرحلة الثالثة من الإعداد لكأس العالم 2022

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ظهر غدٍ الاثنين إلى "أبوظبي" عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، للبدء في المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر استعداداً لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وسيقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في أبوظبي خلال الفترة 17 من شهر أكتوبر الجاري وحتى 10 من شهر نوفمبر المقبل، يخوض خلال "المرحلة الثالثة" 5 مباريات ودية، الأولى أمام منتخب مقدونيا في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي، وستكون الودية الثانية أمام منتخب ألبانيا في السادس والعشرين من شهر أكتوبر، ويواجه الأخضر في وديته الثالثة منتخب هندوراس في الثلاثين من شهر أكتوبر وستلعب كلا المباراتين الثانية والثالثة على ملعب آل نهيان بإمارة أبوظبي، فيما سيلعب "الأخضر" مباراته الودية الرابعة أمام منتخب آيسلندا في السادس من شهر نوفمبر القادم على ملعب محمد بن زايد بإمارة أبوظبي.
ويختتم الأخضر ودياته للمرحلة الثالثة بمواجهة منتخب بنما في العاشر من شهر نوفمبر القادم على مدينة زايد الرياضية.
على صعيد متصل، تقرر أن يخوض الأخضر مبارياته أمام منتخبات مقدونيا وألبانيا وهندوراس مغلقة أمام الجمهور وسائل الإعلام.
يذكر أن المدير الفني للأخضر "إيرفي رينارد" استدعى (32) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.