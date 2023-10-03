الاتحاد يفتح ملف"ديربي" الأهلي.. و"بنزيما " يواصل التأهيل

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته لمواجهة "الديربي" أمام جاره فريق الأهلي في الجولة التاسعة من دوري روشن ، بتدريب مسائي اليوم الثلاثاء على ملعبه بالنادي، تحت إشراف المدرب البرتغالي نونو سانتو.