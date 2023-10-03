رياضة
الاتحاد يفتح ملف"ديربي" الأهلي.. و"بنزيما " يواصل التأهيل
في الجولة التاسعة من دوري روشن
عاود الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته لمواجهة "الديربي" أمام جاره فريق الأهلي في الجولة التاسعة من دوري روشن ، بتدريب مسائي اليوم الثلاثاء على ملعبه بالنادي، تحت إشراف المدرب البرتغالي نونو سانتو.
اشتمل المران على تدريبات لياقية في بدايته، ثم تحول إلى الجوانب الفنية التي تضمنت مناورة في منتصف الملعب.
من جانب آخر بدأ اللاعب البرتغالي "جوتا " التدريبات التأهيلية اليوم، تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما أدى اللاعب الفرنسي كريم بنزيما جلسات علاجية في عيادة النادي.
وسينتظم اللاعبون عوض الناشري وزكريا هوساوي وفيصل الغامدي، غدا في تدريبات الفريق بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب الأولمبي.
ويستعد الاتحاد لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي يوم الجمعة القادم في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.