بعد أن حصدت ثالثة العالم.. السعودية "دنيا أبوطالب" تفوز بجائزة أفضل لاعبة عربية

حققت لاعبة المنتخب السعودي (ثالثة العالم) دنيا أبو طالب جائزة أفضل لاعبة عربية لعام 2022 “the best-2023“ في استفتاء موقع تتويج نيوز الذي ينظمه للسنة الثالثة على التوالي والتي تعد الأكبر في تاريخ الألعاب الفردية في مصر والوطن العربي، لتصبح أول لاعبة سعودية تتوج بجائزة عربية بعد أن كانت أول لاعبة سعودية تصعد على منصات التتويج العالمية.
ونظم موقع تتويج نيوز حفل الأفضل في نسخته الثالث في احتفالية بهيجة جمعت نجوم الرياضة المصرية والعربية في الألعاب الفردية وألعاب الصالات، وبدعم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، وكرم الموقع الأبطال الفائزين بالمركزين الأول والثاني في كل قسم من الـ 20 جائزة لمسابقة الأفضل، بحضور نادر التطاوي مدير عام الهيئات نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وبحضور العميد الركن شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو.
وضم الاستفتاء 20 جائزة مختلفة، من لاعبين ولاعبات في الرياضات الفردية والجماعية "بعيدًا عن كرة القدم" من بينها جائزة أفضل لاعب عربي.
وبعد سباق كبير ضم ست لاعبات عربيات وهن: التونسية أنس جابر والسعودية دنيا أبو طالب والتونسية سندس حشانة واللبنانية عايدة باخوس والتونسية غفران بلخير والتونسية رؤى مقدم.
وحسمت البطلة السعودية دنيا أبوطالب الجائزة والمركز الأول عربيًا لصالحها عن جدارة واستحقاق نظرًا لأهمية ما حققته بعد أن فرضت اسمها على الجميع عقب إنجازاتها الكبيرة على الصعيدين القاري والعالمي.
وتسلم الجائزة بالنيابة عنها العميد شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، نظراً لتواجد اللاعبة في معسكر خارجي استعداداً لبطولة العالم نهاية شهر مايو الجاري.
في حين حصلت البطلة التونسية أنس جابر نجمة التنس العالمية على المركز الثاني.