بعد أن حصدت ثالثة العالم.. السعودية "دنيا أبوطالب" تفوز بجائزة أفضل لاعبة عربية

ونظم موقع تتويج نيوز حفل الأفضل في نسخته الثالث في احتفالية بهيجة جمعت نجوم الرياضة المصرية والعربية في الألعاب الفردية وألعاب الصالات، وبدعم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، وكرم الموقع الأبطال الفائزين بالمركزين الأول والثاني في كل قسم من الـ 20 جائزة لمسابقة الأفضل، بحضور نادر التطاوي مدير عام الهيئات نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وبحضور العميد الركن شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو.