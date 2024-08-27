أول سعودي في الكالتشيو.. روما يقدم سعود عبدالحميد بصفة رسمية

قدّم نادي روما الإيطالي لاعبه الدولي السعودي سعود عبدالحميد بصفة رسمية قادمًا من الهلال السعودي، ليصبح اللاعب أول سعودي في الكالتشيو.
واختار عبدالحميد، الرقم 12 من أجل ارتدائه مع قميص روما الإيطالي في الفترة المقبلة، وهو الذي يرتديه مع الأخضر.
ولم يحمل سعود عبدالحميد، قميصه المفضل رقم 66 مع روما الإيطالي، والذي يرتديه الإسباني بوبا سانجاري؛ لذا اختار لاعب الهلال السابق الرقم 12.
وسيوقع اللاعب على عقد لمدة 4 سنوات مقبلة مع روما الإيطالي، وحصل النادي على خدمات سعود عبدالحميد، من الهلال السعودي مقابل 2.5 مليون يورو، بجانب نصف مليون يورو، كحوافز إضافية.
وكان اللاعب قد وصل إلى إيطاليا أمس استعدادًا للخضوع لفحوصات طبية قبل الانضمام الرسمي إلى فريق العاصمة روما.
وسيصبح عبدالحميد أول لاعب سعودي يلعب بشكل احترافي في الدوري الإيطالي، وسيتنافس اللاعب البالغ 25 عامًا مع التركي زكي شيليك؛ للحصول على مكان أساسي كظهير أيمن لروما هذا الموسم.
وخاض اللاعب 28 مباراة دولية مع الأخضر، كما شارك في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. ولعب سعود 90 دقيقة كاملة في مباراة الفوز التاريخي للسعودية 2- 1 على الأرجنتين بطلة تلك النسخة.
ومنذ انضمامه إلى الهلال عام 2022 قادمًا من الاتحاد، لَعِبَ عبدالحميد 115 مباراة، وسجل 5 أهداف، وقدّم 18 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.
وفاز سعود مع "الزعيم" بالدوري السعودي للمحترفين (مرتين)، وكأس الملك (مرتين)، والسوبر السعودي (مرتين).