قبل المشاركات الدولية.. المرحلة الرابعة من طواف السعودية في العلا تمنح الفريق السعودي الخبرة

وأكمل قائلاً: "يمنح ركوب الدراجات في العلا وفي هذا المستوى العالمي من المنافسة أبطالنا من راكبي الدراجات خبرةً هائلة وحقيقية، فهم يطورون مهاراتهم على عدة مستويات ويتعلمون كيفية تحسين أنفسهم والعمل كفريق ودعم بعضهم البعض. كما يتعلمون في هذا الطواف كيفية التعامل مع الرياح والظروف الجوية وحتى تغيير الإطارات والأساسيات الأخرى أثناء السباق خلال التنافس إلى جانب هذه الفرق ذات المستوى العالمي. نحن فخورون جداً بمشاركتنا في طواف السعودية والاستفادة من الظروف المثالية التي تقدمها العلا لركوب الدراجات، ونتطلع إلى العودة والمشاركة مجدداً في العام المقبل".