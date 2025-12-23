دوري أبطال الخليج للأندية.. الشباب يلحق بالتعادل أمام الريان

لحق فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 2/2 أمام ضيفه الريان القطري، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، على ملعب إس إتش جي أرينا، بالتزامن مع انطلاق مواجهات الدور الثاني من مرحلة المجموعات من دوري أبطال الخليج للأندية.