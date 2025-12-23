دوري أبطال الخليج للأندية.. الشباب يلحق بالتعادل أمام الريان

لحق فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 2/2 أمام ضيفه الريان القطري، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، على ملعب إس إتش جي أرينا، بالتزامن مع انطلاق مواجهات الدور الثاني من مرحلة المجموعات من دوري أبطال الخليج للأندية.
الشوط الأول انتهى بتقدم الريان بهدفين دون مقابل.
وفي الشوط الثاني عدّل الشباب النتيجة بهدفين متتاليين عن طريق عبدالله معتوق (د52) بعد تمريرة وصلته من عبدالرزاق حمدالله، وجاء هدف أبيض العاصمة الثاني عن طريق حمدالله (د58) بعد الاستفادة من تمريرة "كاراسكو".
ويحتل الشباب المركز الأخير برصيد 3 نقاط، في حين يتصدر الريان القطري ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.