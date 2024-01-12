كأس آسيا.. هنا أشهر غرائب وطرائف البطولة منذ انطلاقها

أمّا السبب في ذلك هو أن كوريا الجنوبية كانت تعاني في هذا الوقت من آثار الحرب بينها وبين جارتها كوريا الشمالية، والتي امتدت 3 أعوام بين 1950 و1953، كما لم يكن اللاعبون في أفضل حالاتهم البدنية، نظرًا لانضمام عدد منهم إلى الجيش في الحرب الكورية السابقة، إلا أنهم على الرغم من ذلك نجحوا في حصد اللقب.