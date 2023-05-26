"الهلال" مهتمّ بالتعاقد مع المدرب البرتغالي "أرماندو إيفانجيليستا"

كشفت صحيفةُ "A BOLA" البرتغالية عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع أرماندو إيفانجيليستا، المدرب الحالي لنادي أروكا البرتغالي.
وقالت الصحيفة البرتغالية: إن المدرّب البرتغالي الذي يسعى أروكا لتجديد عقده، دخل دائرة اهتمام الهلال، ولكن حتى الآن لا توجد أي اتصالات رسمية.
وينتهي عقد أرماندو إيفانجيليستا صاحب الـ49 عامًا، مع أروكا في يونيو المقبل، الذي تولّى قيادته الفنية في يوليو 2020.
يذكر أن البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا درّب عددًا من الفرق؛ منها فيتوريا دي غيماريش، وفيزيلا، وأروكا.
ويحتلّ الهلالُ المركزَ الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53، وبفارق 13 نقطة عن الاتحاد المتصدر.