الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الكرواتي

وقّع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره الكرواتي ماريان كوستيتش، وذلك على هامش المباراة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره الكرواتي في آخر تجاربهما الودية قبل المشاركة في كأس العالم 2022.
وبحث المسحل مع رئيس الاتحاد الكرواتي سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين بما يخدم كرة القدم السعودية.
وتأتي هذه الاتفاقية مع الاتحاد الكرواتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تعزيز التعاون مع الاتحادات الدولية بما يساهم في تطوير الكرة السعودية وتبادل الخبرات.