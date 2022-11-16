الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الكرواتي

وقّع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره الكرواتي ماريان كوستيتش، وذلك على هامش المباراة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره الكرواتي في آخر تجاربهما الودية قبل المشاركة في كأس العالم 2022.