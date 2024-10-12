ضمن تصفيات كأس العالم.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة البحرين

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت برنامجه الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب البحرين مساء يوم الثلاثاء القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.