ضمن تصفيات كأس العالم.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة البحرين

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت برنامجه الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب البحرين مساء يوم الثلاثاء القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ميدانيًّا، أُجريت الحصة التدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، وذلك تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني".
بدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها طُبقت تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يُجري "مانشيني" تقسيمة على نصف مساحة الملعب. واختُتمت بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، شارك اللاعب "علي مجرشي" في الحصة التدريبية بعد انتظامه في معسكر الأخضر.
ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي مساء غد الأحد بحصة تدريبية مسائية مغلقة على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية" عند الساعة السادسة مساء.