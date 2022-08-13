تنظمه وزارة الرياضة السعودية.. 7 أيام متبقية على الحدث الأكبر في عالم الملاكمة نزال "البحر الأحمر" بجدة

يترقب عشاق الفنون القتالية حول العالم الحدث الأكبر في عالم الملاكمة لبطولة العالم للوزن الثقيل نزال "البحر الأحمر"، والذي يجمع بين البطل الحالي الأوكراني أولكسندر أوسيك، ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا، وتنظمه وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاكمة في مدينة جدة.
سبعة أيام باتت تفصلنا عن الحدث المرتقب بين بطل العالم الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، وحامل اللقب السابق البريطاني "أنتوني جوشوا" والمقرر إقامتها في 20 أغسطس 2022م في الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى جانب جولات أخرى تضم العديد من الملاكمين على هامش هذا النزال.
فبعد خسارة أنتوني جوشوا ألقاب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، أمام أليكساندر أوسيك في بريطانيا العام الماضي، ينتظر العالم نزال العودة بينهما، والذي يعتبر النزال الأهم لهذه السنة، وهو من أكبر الأحداث الرياضية العالمية، والذي ستقوم المملكة العربية السعودية باستضافته كأحد الأحداث التاريخية التي تضاف إلى تاريخ المملكة، في استضافة أكبر الأحداث الرياضية، وأكثرها إثارة.
وكان الملاكمان عبرا عن جاهزيتهما للنزال التاريخي في جدة، الذي يعدّ الثاني بعد المواجهة التي جمعت الملاكمين على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن في سبتمبر (أيلول) 2021، وانتهت بتتويج الأوكراني أوسيك باللقب.
واستضافة بطولة العالم للوزن الثقيل يؤكد حرص المملكة على أن تصبح موطناً جديداً للملاكمة العالمية، وتأتي هذه الاستضافة بعد نجاح نزال الدرعية لأول مرة في موسم الدرعية عام 2019. ويعد نزال الدرعية نقطة تحول في رياضة الملاكمة في المملكة، إذ أسهم النزال في زيادة نمو شعبية الرياضة، حيث ارتفعت نسبة الممارسين إلى 300 في المائة.
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت الأربعاء 20 يوليو 2022م الماضي، بدء طرح تذاكر بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، وتبدأ أسعار تذاكر النزال المطروحة على الموقع الإلكتروني، عبر موقع "هلا يلا"، من 375 ريالاً حتى 20000 ألف ريال، حسب الفئات.
ويعد "نزال البحر الأحمر" من أهم الأحداث الرياضية حول العالم التي ستجرى على أرض السعودية، هو امتداد للعديد من الأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها السعودية في الأعوام الأخيرة، حيث تشهد هذه اللعبة نموًا ملموسًا في شعبيتها، بارتفاع نسبة الممارسين لرياضة الملاكمة لـ 300 في المئة، إضافةً إلى زيادة عدد الصالات الخاصة بهذه اللعبة من 7 إلى 59 صالة.