تنظمه وزارة الرياضة السعودية.. 7 أيام متبقية على الحدث الأكبر في عالم الملاكمة نزال "البحر الأحمر" بجدة

ويعد "نزال البحر الأحمر" من أهم الأحداث الرياضية حول العالم التي ستجرى على أرض السعودية، هو امتداد للعديد من الأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها السعودية في الأعوام الأخيرة، حيث تشهد هذه اللعبة نموًا ملموسًا في شعبيتها، بارتفاع نسبة الممارسين لرياضة الملاكمة لـ 300 في المئة، إضافةً إلى زيادة عدد الصالات الخاصة بهذه اللعبة من 7 إلى 59 صالة.