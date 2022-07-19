يتصدرها "البايرن" بـ120 مليون يورو.. أكثر 10 أندية إنفاقًا في الميركاتو الصيفي

وحل في مركز الوصافة وفق "روسيا اليوم"، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بإنفاق 108.75 على صفقتين، شملت كلًّا من (النرويجي إيرلينغ هالاند 60 مليون يورو، والإنجليزي كالفين فيليبس 48.75 مليون يورو).