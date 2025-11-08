استعدادًا لوديتي ساحل العاج والجزائر.. لاعبو "الأخضر" ينتظمون في معسكر جدة

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد في مقر معسكرهم بمدينة جدة، والذي يُقام خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ المقرر انطلاقها في مطلع ديسمبر المقبل.
ويخوض الأخضر خلال معسكر جدة مباراتين وديتين، حيث يلتقي في المواجهة الأولى منتخب ساحل العاج يوم الجمعة 14 نوفمبر على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يواجه منتخب الجزائر في اللقاء الثاني يوم الثلاثاء 18 نوفمبر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
ويفتتح المنتخب مساء اليوم تدريباته الأولى بحصة تُقام عند الساعة السابعة مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.
تضم قائمة المنتخب للمعسكر (27) لاعبًا، وهم:
نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، حسان التمبكتي، علي مجرشي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، محمد سليمان، ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح أبوالشامات، عبدالرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.