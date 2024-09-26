في نسخته الثالثة.. غداً 3 مواجهات في انطلاق الدوري السعودي الممتاز للسيدات لكرة القدم

تنطلق غدًا الجمعة، منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2024 - 2025 بمشاركة 10 فرق هي: النصر، والأهلي، والشباب، والقادسية، والهلال، والاتحاد، وشعلة الشرقية، والعلا، والأمل، والترجي، إذ ستخوض المنافسات بنظام الدوري من دورين "ذهاب وإياب" عبر 90 مباراة على مدار 18 جولة.
وتُقام غدًا في الجولة الأولى 3 مواجهات تجمع الترجي مع الشباب على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، بينما يبدأ "حامل اللقب" النصر حملة الدفاع على لقبه عندما يستضيف فريق العلا على ملعب نادي النصر بالرياض، وأخيرًا يستضيف فريق الأمل ضيفه الأهلي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وتُختتم منافسات الجولة يوم السبت المقبل بمواجهة بين الهلال وشعلة الشرقية على ملعب كلية العناية الطبية بالرياض، بينما يحل القادسية ضيفًا على الاتحاد في ملعب نادي الاتحاد بجدة.
ويشهد الموسم الثالث من الدوري السعودي الممتاز للسيدات مشاركة أكثر من 200 لاعبة من أكثر من 20 جنسية، حيث أبرمت الأندية المشاركة أكثر من 15 صفقة انتقال دوليّة جديدة، وسيرفع هذا التنوع الكبير في اللاعبات من مستوى التنافسية للموسم الجديد، كما أن قدوم العديد من المواهب العالمية إلى الدوري يعكس التطور الذي شهدته كرة القدم النسائية في المملكة ونموها في فترة قياسية.