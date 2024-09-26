في نسخته الثالثة.. غداً 3 مواجهات في انطلاق الدوري السعودي الممتاز للسيدات لكرة القدم

ويشهد الموسم الثالث من الدوري السعودي الممتاز للسيدات مشاركة أكثر من 200 لاعبة من أكثر من 20 جنسية، حيث أبرمت الأندية المشاركة أكثر من 15 صفقة انتقال دوليّة جديدة، وسيرفع هذا التنوع الكبير في اللاعبات من مستوى التنافسية للموسم الجديد، كما أن قدوم العديد من المواهب العالمية إلى الدوري يعكس التطور الذي شهدته كرة القدم النسائية في المملكة ونموها في فترة قياسية.