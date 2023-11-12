29 ميدالية سعودية في بطولة ألعاب القوى للأساتذة الآسيوية بالفلبين

وطار سلطان الداودي (45 عامًا) بذهبية قذف القرص، وحسن البخيت (40 عامًا) بذهبية قذف القرص وبرونزية دفع الجلة، وأحمد فايز (40 عامًا) بذهبية الوثب الطويل وفضية سباق 200م، وأمين العرادي (40 عامًا) بذهبية دفع الجلة وبرونزية قذف القرص، ومحمد السليم (40 عامًا) بذهبية الوثب العالي، وإدريس هوساوي (40 عامًا) بذهبية 400م حواجز وفضية 400م، ووليد الحمد (40 عامًا) بذهبية رمي الرمح وفضية الوثب العالي.