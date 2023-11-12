29 ميدالية سعودية في بطولة ألعاب القوى للأساتذة الآسيوية بالفلبين

حقق المنتخب السعودي لألعاب القوى للأساتذة 29 ميدالية (16 ذهبية، 8 فضيات، 5 برونزيات)، قبل يوم واحد من ختـام بطولة آسيا لألعاب القوى للأساتذة في نسختها الـ 22 والتي أقيمت في “الفلبين” بمشاركة 19 دولة شاركوا في 22 رياضة.
وجاءت الميداليات بواسطة، غازي مرزوق (70 عامًا) الذي نال برونزية الوثب العالي، وسعد الهوساوي (60 عامًا) بفوزه بذهبية 80م حواجز، وعبدالعظيم العليوات (55 عامًا) الذي خطف فضية رمي الرمح، وسالم الأحمدي الذي انتزع (50 عامًا) الذي انتزع ثلاث ذهبيات في الوثب العالي والوثب الطويل والوثب الثلاثي.
وطار سلطان الداودي (45 عامًا) بذهبية قذف القرص، وحسن البخيت (40 عامًا) بذهبية قذف القرص وبرونزية دفع الجلة، وأحمد فايز (40 عامًا) بذهبية الوثب الطويل وفضية سباق 200م، وأمين العرادي (40 عامًا) بذهبية دفع الجلة وبرونزية قذف القرص، ومحمد السليم (40 عامًا) بذهبية الوثب العالي، وإدريس هوساوي (40 عامًا) بذهبية 400م حواجز وفضية 400م، ووليد الحمد (40 عامًا) بذهبية رمي الرمح وفضية الوثب العالي.
ورفع محمد شاوين (35 عامًا) الرصيد السعودي من الميداليات، بنيله ذهبية 800م وذهبية 1500م، ولولوة بن لادن (35 عامًا) برونزية 1500م، وخالد كيدالله (35 سنة) ذهبية دفع الجلة، وعطية الشمراني (35 سنة) ذهبية 110م حواجز، وماجد غازي (35 سنة) ذهبية الوثب الثلاثي وفضية الوثب الطويل.
وأسهم محمد القريع بدوره في احراز المملكة لهذا العدد من الميداليات، بنيله فضية 110م حواجز وفضية القفز بالعصا عن فئة (35 سنة)، ومالك عباس (35 سنة) ببرونزية الوثب الطويل.
ونال فريق التتابع 4×100م الميدالية الفضية بفريق مكون من أحمد فايز وعطية الشمراني وماجد غازي ومحمد القريع.