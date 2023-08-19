رياضة
ميتروفيتش يصل للرياض اليوم تمهيدًا للانتقال للهلال
كشفت تقارير إعلامية عن أن الهلال على وشك الإعلان عن صفقته المنتظرة مع اللاعب الصربي ميتروفيتش لاعب فولهام الإنجليزي.
وبحسب الصحفي "سانتي أونا"؛ فإن اللاعب اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له مؤخرًا، وأنه سيصل للرياض مع عائلته اليوم.
وسبَقَ أن ذكرت تقارير، أن اللاعب الصربي سينضم إلى الهلال بعقد حتى عام 2026، مقابل 55 مليون يورو (25 مليون يورو/ سنة).
كما أفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، بأن الهلال يصرّ على ضم ألكسندر ميتروفيتش، وأن المفاوضات عادت إلى مسارها الصحيح منذ يوم السبت، بعد وجود عرض جديد مطروح على الطاولة.
وانضم ألكسندر ميتروفيتش البالغ من العمر 28 عامًا، لنادي فولهام الإنجليزي، في 2018، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2013، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 28 مليون يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.