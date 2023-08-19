ميتروفيتش يصل للرياض اليوم تمهيدًا للانتقال للهلال

وانضم ألكسندر ميتروفيتش البالغ من العمر 28 عامًا، لنادي فولهام الإنجليزي، في 2018، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2013، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 28 مليون يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.