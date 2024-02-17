وزير الرياضة يشكر القيادة على رعايتها الكريمة للحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته الكريمة للحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى بالجنادرية.
كما قدّم شكره لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على الدعم غير المحدود لهذه الرياضة العريقة.
ورفع سموه الشكر أيضًا للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على حضوره وتشريفه للحفل الختامي وتتويجه للفائزين.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) تدوينة قال فيها: "جزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على رعايته الكريمة، ولسمو سيدي ولي العهد -أيده الله- على الدعم غير المحدود لهذه الرياضة العريقة".
وأضاف: "ونعتز بحضور سمو أمير منطقة الرياض للحفل الختامي وتتويج الفائزين".
وانطلقت النسخة الأولى من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن في الثامن من شهر فبراير الجاري على أرض "درة الميادين" في الجنادرية بمدينة الرياض.
وشارك في المهرجان (2087) مالك هجن بـ(6869) مطية، يمثلون (13) دولة، هي: المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، الأردن، إيران، فرنسا، ألمانيا، اليمن، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، يتنافسون على جوائز مالية تجاوز إجمالي قيمتها (70) مليون ريال، مقسمةً على (224) شوطًا، من خلال فئات الـ(حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول).
كما تَنافس مُلّاك الهجن خلال المهرجان على جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط، والتي تصل إلى مبلغ (1.5) مليون ريال للفائز.
وشهدت النسخة الأولى من المهرجان إقامة سباق الهجانة للرجال وبلغت مسافته (5 كيلومترات)، وسباق الهجانة للنساء بمسافة (2 كيلومتر).