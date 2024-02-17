وزير الرياضة يشكر القيادة على رعايتها الكريمة للحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

وشارك في المهرجان (2087) مالك هجن بـ(6869) مطية، يمثلون (13) دولة، هي: المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، الأردن، إيران، فرنسا، ألمانيا، اليمن، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، يتنافسون على جوائز مالية تجاوز إجمالي قيمتها (70) مليون ريال، مقسمةً على (224) شوطًا، من خلال فئات الـ(حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول).