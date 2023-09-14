أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم .."هنا... بداية المسيرة".. فيلم وثائقي ملهم لرحلة المنتخب السعودي للسيدات

يُذكر أن نمو كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية يعد أحد أكثر القصص الملهمة، فقد شهدت كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي تطورًا كبيرًا منذ عام 2019، إذ لم يقتصر الأمر على إنشاء المنتخب الوطني فحسب، بل تم إطلاق الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى لكرة قدم السيدات، إلى جانب دوري المدارس الذي يضم أكثر من 48 ألف فتاة من 3660 مدرسة، وشهد العام الماضي ارتفاع عدد اللاعبات المسجلات من 374 إلى 694 في السنة، أي بزيادة نسبتها 86 %، كما يطمح الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمزيد من الإنجازات من خلال استضافة كأس آسيا للسيدات 2026 حيث إنها ستمثل فرصة عظيمة ليرى العالم القدرات المميزة للمملكة العربية السعودية في استضافة البطولات، ولتكون استضافة تجمع كرة القدم النسائية آسيويًا في أرض المملكة.