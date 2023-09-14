أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم .."هنا... بداية المسيرة".. فيلم وثائقي ملهم لرحلة المنتخب السعودي للسيدات

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) اليوم فيلمًا وثائقيًا جديدًا بعنوان " هنا...بداية المسيرة" والذي يسلّط الضوء على قصة انطلاق المنتخب السعودي للسيدات وبداية رحلة كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية.
يروي الفيلم الوثائقي قصة بداية وتطوّر المنتخب السعودي للسيدات، حيث يأخذنا الفيلم داخل عالم كرة القدم النسائية في المملكة، والرحلة الشخصية لعددٍ من أبرز لاعبات المنتخب برفقة عائلاتهن، وحكاياتهن اليومية في المجال العملي والاجتماعي والرياضي.
يأتي "هنا... بداية المسيرة" بعد نجاح فيلم FIFA+ الوثائقي؛ "All Roads Lead Down Under" ؛ والذي عرض مراحل الرحلة الاستثنائية التي شارك فيها أكثر من 170 فريقًا نسائيًا للتأهل لبطولة كأس العالم للسيدات . 2023 FIFA .
يحمل المنتخب السعودي للسيدات أحلامًا مماثلة بالوصول لبطولة كأس العالم للسيدات يومًا ما، حيث حقق تقدمًا ملحوظًا منذ تأسيسه في عام 2021، بما في ذلك الفوز ببطولة ودية نظمها واستضافها الاتحاد السعودي لكرة القدم مطلع عام 2023، ودخوله ضمن قائمة التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola في مارس هذا العام.
وتعليقًا على إطلاق الفيلم الوثائقي قالت لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم: "اليوم تبني الفتيات في جميع أنحاء المملكة مسارهن لتحقيق أحلامهن في تمثيل الوطن، وسيحفزهن هذا الفيلم الوثائقي على تحقيق ذلك بشكل أكبر".
وأضافت: "يشارك هذا الفيلم الوثائقي الملهم رحلتنا وشغفنا وحبنا لكرة القدم من خلال سرد قصص لاعباتنا، ولدي كامل الثقة بأن وثائقي "هنا...بداية المسيرة" سوف ينال إعجاب الجميع ويوحّد الكثير من المشجعين حول العالم".
ويستضيف الوثائقي عددًا من لاعبات المنتخب الوطني من بينهن الكابتن بيان صدقة البالغة من العمر 28 عامًا، والحارسة سارة خالد البالغة 26 عامًا، ولاعبة قلب الدفاع ليان جوهري التي تبلغ من العمر 22 عامًا التي نشأت في عائلة شغوفة بكرة القدم فخالها لعب في صفوف نادي الاتحاد السعودي الغني عن التعريف. وقالت جوهري: "عائلتي شغوفة بكرة القدم ولطالما حلموا بتمثيل المنتخب السعودي".
ثم أضافت: "عندما تم استدعائي للمنتخب ولعبت مباراتي الأولى، قال أخي إنني لا أعيش حلمي فحسب، بل حلم العائلة بأكملها، وكانت هذه العبارة لها أبلغ الأثر في نفسي وجعلتني أُدرك حجم المسؤوليّة وقيمة هذه الفرصة".
يُذكر أن نمو كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية يعد أحد أكثر القصص الملهمة، فقد شهدت كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي تطورًا كبيرًا منذ عام 2019، إذ لم يقتصر الأمر على إنشاء المنتخب الوطني فحسب، بل تم إطلاق الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى لكرة قدم السيدات، إلى جانب دوري المدارس الذي يضم أكثر من 48 ألف فتاة من 3660 مدرسة، وشهد العام الماضي ارتفاع عدد اللاعبات المسجلات من 374 إلى 694 في السنة، أي بزيادة نسبتها 86 %، كما يطمح الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمزيد من الإنجازات من خلال استضافة كأس آسيا للسيدات 2026 حيث إنها ستمثل فرصة عظيمة ليرى العالم القدرات المميزة للمملكة العربية السعودية في استضافة البطولات، ولتكون استضافة تجمع كرة القدم النسائية آسيويًا في أرض المملكة.
وكما شددت مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عالية الرشيد على أهمية تفصيل قصة المنتخب الوطني الملهمة في فيلم وثائقي للجمهور العالمي. "رحلتنا منذ عام 2021 كانت استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فيسعدنا أن نعرف أن هذا الفيلم الوثائقي سيمكن عشاق كرة القدم من الاطلاع على تقدمنا وأسلوب لعبنا بشكل أكبر. إنها قصة ملهمة ستجذب انتباه الجماهير وتكشف عن شغفنا بكرة القدم في بلادنا وندرك أن أمامنا طريقًا طويلاً لتحقيق أهدافنا، وندعو العالم بأسره للانضمام إلينا في رحلتنا نحو تهيئة فرص جديدة في كرة القدم للسيدات".
يمكن مشاهدة فيلم "هنا...بداية المسيرة" على منصة FIFA+ من الرابط fifaplus.com