أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم .."هنا... بداية المسيرة".. فيلم وثائقي ملهم لرحلة المنتخب السعودي للسيدات

يأتي "هنا... بداية المسيرة" بعد نجاح فيلم FIFA+ الوثائقي؛ "All Roads Lead Down Under" ؛ والذي عرض مراحل الرحلة الاستثنائية التي شارك فيها أكثر من 170 فريقًا نسائيًا للتأهل لبطولة كأس العالم للسيدات . 2023 FIFA .