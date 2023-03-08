وزارتا الرياضة والتعليم تدشنان الموسم الرابع لدوري المدارس لكرة القدم للبنين

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، أن استمرارية المشروع في موسمه الرابع لرياضة كرة القدم للبنين، يُعد امتداداً لنجاحات المواسم الماضية التي حققت مُستهدفات كثيرة، من خلال اكتشاف المواهب في رياضة كرة القدم، وتنمية الرياضة المدرسية في مختلف مدارس التعليم العام بالمملكة، إضافة إلى أن إطلاق النسخة الأولى من دوري المدارس للألعاب الرياضية للبنات، يأتي ضمن مُستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم؛ من أجل تنمية المواهب في قطاع التعليم العام، لتُسهم في تحقيق منجزات للرياضة السعودية في جميع الألعاب.