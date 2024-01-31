وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.. "يناير" يكتب أول النجاحات الرياضية للمملكة في 2024

كتب شهر يناير 2024م أول نجاحات الرياضة السعودية في العام الميلادي الجديد، بعد أن واصلت المملكة استقبالها بحفاوة لجملة من الأحداث الرياضية العالمية والبطولات الدولية الكبرى، في العديد من الألعاب، بتواجد نخبة من الأبطال، ووسط حضور جماهيري وإعلامي لافت، جسّد حقيقة ثابتة راسخة بأن المملكة باتت وجهة مفضلة للرياضة والرياضيين، بدعم سخي وكريم من قبل القيادة الرشيدة، حفظها الله، والتي مكنت القطاع الرياضي، وذلّلت له الصعوبات كافة نحو الوصول إلى مراتب الريادة الدولية وفق رؤى ومستهدفات شاملة، تسهم بتحقيق النجاحات والإنجازات.