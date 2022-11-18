الفتح يخسر ودية النصر الإماراتي في معسكر العين

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوم الجمعة مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الذي يقيمه في مدينة العين، وذلك حينما حل ضيفًا على النصر الإماراتي بملعبه في دبي، وانتهت المباراة بهدفين نظيفين للمستضيف.
وقدم الفريقان مباراة قوية في الشوط الأول والذي انتهت بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني أجرى المدير الفني السيد دونيس العديد من التغييرات واستطاع النصر تسجيل هدفيه في الدقيقتين 71 و81، وعمل مدربا الفريقان على تجربة العديد من اللاعبين ومحاولة الخروج بأكبر استفادة من المباراة.
ويواصل الجهاز الفني للفريق الفتحاوي غدًا تنفيذ برنامجه التدريبي خلال معسكره الحالي في مدينة العين والذي يأتي استغلالاً لفترة توقف الدوري، حيث يجري تدريباته المعتادة قبل خوض مواجهة ودية يوم 21 نوفمبر الحالي أمام اتحاد كلباء، فيما يواجه الرائد السعودي يوم 25 نوفمبر.