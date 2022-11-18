الفتح يخسر ودية النصر الإماراتي في معسكر العين

وقدم الفريقان مباراة قوية في الشوط الأول والذي انتهت بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني أجرى المدير الفني السيد دونيس العديد من التغييرات واستطاع النصر تسجيل هدفيه في الدقيقتين 71 و81، وعمل مدربا الفريقان على تجربة العديد من اللاعبين ومحاولة الخروج بأكبر استفادة من المباراة.