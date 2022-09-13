الانضباط والأخلاق: احتجاج الرائد ضد لاعب الاتحاد "حمدالله" مرفوض

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رفضها لاحتجاج نادي الرائد على مشاركة المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد الأول، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، الجمعة الماضي، طبقاً لما نشره اتحاد اللعبة عبر موقعه الإلكتروني، الثلاثاء.
وجاء في منطوق قرار اللجنة، التي أشارت إلى أنه قابل للاستئناف بحسب اللائحة، قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية.
وكانت لجنة الاحتراف قد عاقبت مهاجم الاتحاد في قضية ما يعرف بـ"التسجيلات" بالإيقاف لمدة أربعة أشهر، في أغسطس الماضي، إلا أن مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر تعليق العقوبة بالتدابير الوقتية لحين صدور القرار القطعي النهائي.