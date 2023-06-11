الأهلي المصري يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه

توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد أن فرض التعادل على مستضيفه الوداد المغربي 1-1 في إياب الدور النهائي من البطولة، مستفيدًا من الفوز ذهابًا على ملعبه استاد القاهرة (2-1) في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الأحد على أرض ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023.
بادر أصحاب الضيافة لافتتاح التسجيل عبر الدولي المغربي يحيى عطية الله بتصويبة يسارية خادعت الحارس محمد الشناوي عند الدقيقة 27 أدرك الأهلي التعادل برأسية محمد عبدالمنعم بعدما حول عرضية علي معلول إلى داخل شباك الحارس يوسف المطيع في الدقيقة 78 من زمن المباراة.
وعزز الأهلي رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 في تاريخه والثالثة في آخر أربعة أعوام.