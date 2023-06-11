الأهلي المصري يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه

توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد أن فرض التعادل على مستضيفه الوداد المغربي 1-1 في إياب الدور النهائي من البطولة، مستفيدًا من الفوز ذهابًا على ملعبه استاد القاهرة (2-1) في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الأحد على أرض ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023.