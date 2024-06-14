ألمانيا تقسو على أسكتلندا بخماسية في افتتاح اليورو

استهل منتخب ألمانيا مستضيف البطولة مشواره بفوز كبير على منتخب أسكتلندا (5-1) يوم الجمعة على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ الألمانية في المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024).
منح المهاجم فلوريان فيرتز أصحاب الضيافة الأسبقية مبكراً منذ الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية فشل حارس أسكتلندا في التصدي لها.
وضاعف جمال موسيالا تقدم منتخب ألمانيا بالهدف الثاني في الدقيقة 19 من تصويبة قوية سكنت سقف مرمى أسكتلندا.
وعزز منتخب ألمانيا النتيجة بإحرازه الهدف الثالث عن طريق كاي هافيرتز من علامة الجزاء احتسبها الحكم الفرنسي كليمان توربين في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للشوط الأول طرد على إثرها مدافع أسكتلندا رايان بورتيوس.
وأضاف البديل نيكلاس فولكروغ الهدف الرابع لألمانيا من تسديدة صاروخية في الدقيقة 68 .
ومنحت النيران الصديقة هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب أسكتلندا عن طريق المدافع الألماني أنتونيو رودريغيز الذي سجله في مرماه وذلك في الدقيقة 88.
واختتم إيمري تشان مهرجان منتخب ألمانيا بتسجيله الهدف الخامس من قذيفة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء وذلك في الدقيقة (90+2).