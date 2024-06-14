ألمانيا تقسو على أسكتلندا بخماسية في افتتاح اليورو

وعزز منتخب ألمانيا النتيجة بإحرازه الهدف الثالث عن طريق كاي هافيرتز من علامة الجزاء احتسبها الحكم الفرنسي كليمان توربين في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للشوط الأول طرد على إثرها مدافع أسكتلندا رايان بورتيوس.