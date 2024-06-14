"النصر" يرغب بجعل "فان دايك" المدافع الأعلى أجرًا في العالم

دخلت إدارة نادي النصر في مفاوضات مع الهولندي "فيرجيل فان دايك" مدافع فريق ليفربول الإنجليزي؛ للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية: فإن مسؤولي نادي النصر يرغبون في ضمّ الهولندي "فيرجيل فان دايك" من ليفربول وجعله المدافع الأعلى أجرًا في العالم.
وذكرت الصحيفة أن نادي النصر يعدّ "قنبلة الميركاتو" هذا الموسم، مشيرة إلى أن ممثلين عن النادي التقوا "فان دايك" من أجل التعاقد معه؛ في محاولة لإعداد فريق أكثر تنافسية ينهي هيمنة الهلال في دوري روشن السعودي.
وكشفت "ماركا" أن المدير العام للنصر التقى بممثل عن "فان دايك" وطرح على الطاولة عقدًا يجعل من اللاعب الهولندي "المدافع الأعلى أجرًا في العالم".
والجدير ذكره أن قيمة المدافع الهولندي تبلغ 30 مليون يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المختصّ بالانتقالات.
وانضمّ المدافع الهولندي إلى ليفربول في يناير من عام 2018، في صفقة قياسية من نادي ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني؛ حيث ويرتبط بعقد معه حتى 30 يونيو 2025.