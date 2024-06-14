"النصر" يرغب بجعل "فان دايك" المدافع الأعلى أجرًا في العالم

وذكرت الصحيفة أن نادي النصر يعدّ "قنبلة الميركاتو" هذا الموسم، مشيرة إلى أن ممثلين عن النادي التقوا "فان دايك" من أجل التعاقد معه؛ في محاولة لإعداد فريق أكثر تنافسية ينهي هيمنة الهلال في دوري روشن السعودي.