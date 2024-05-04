البرتغالي "جوزيه مورينهو" هدف أول لقيادة القادسية

أبدى مسؤولو شركة أرامكو التي تمتلك نادي القادسية اهتمامهم بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو لتولي القيادة الفنية للفريق الكروي الأول.
وأفاد الصحفي "بن جاكوبس" بحسابه الرسمي على منصة "إكس" أن النادي السعودي يرغب في التعاقد مع مورينهو، لأن لديه طموحات كبيرة في الموسم الجديد.
وتابع: "القادسية يقترب من الصعود لدوري روشن السعودي للمحترفين، ولديهم الرغبة في مناقسة الأندية الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات وسيصل المدرب أواخر شهر مايو".
ويحظى مورينهو صاحب الـ60 عامًا، باهتمام كبير من أندية الدوري السعودي، خاصةً بعد إقالته مؤخراً من منصبه كمدير فني لنادي روما الإيطالي لسوء نتائج الفريق.