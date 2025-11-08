"الناشري" بعد خسارة "الديربي": نعد الجماهير بالعودة بشكل أقوى.. وجدول المباريات المزدحم أثّر على أداء الاتحاد

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد بهدف دون مقابل في "ديربي البحر – جدة"، ضمن ختام الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي أُقيم مساء السبت على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة في المركز الثامن.