"الناشري" بعد خسارة "الديربي": نعد الجماهير بالعودة بشكل أقوى.. وجدول المباريات المزدحم أثّر على أداء الاتحاد

في أول تعليق له بعد خسارة "ديربي جدة" أمام الأهلي، أكد لاعب نادي الاتحاد عوض الناشري أن الفريق سيعمل على تصحيح الأخطاء والعودة بشكل أقوى في الجولات المقبلة، واعدًا الجماهير الاتحادية بتحسن الأداء والنتائج في المرحلة القادمة.
وقال "الناشري" في حديثه لقناة "ثمانية" عقب اللقاء: «جزئيات بسيطة ما كنا متفوقين فيها، وإذا ما تسجّل، يُسجّل فيك»، مشيرًا إلى أن الفريق قدّم شوطًا أول مميزًا لكنه لم يستثمر الفرص المتاحة للتسجيل، وأضاف: «إذا لم تسجّل الأهداف، سيسجّلون فيك».
وأوضح اللاعب أن الاتحاد لم يبدأ الموسم بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن ازدحام جدول المباريات خلال الفترة الماضية أثّر على أداء الفريق، بعد خوضه مواجهات قوية في وقت قصير.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد بهدف دون مقابل في "ديربي البحر – جدة"، ضمن ختام الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي أُقيم مساء السبت على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة في المركز الثامن.