في لندن.. ختام مثير لسلسلة بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العام

في سياق متصل حلت النجمة الإسبانية ماريا هيرنانديز في المركز الثاني بعد أن قدمت منافسة قوية، وكانت الأقرب لتحقيق فوزها الأول في جولة السيدات الأوروبية بعد 14 عامًا، وأنهت المنافسة بفارق ضربة واحدة خلف ماجواير، فيما جاءت أليسون لي في المركز الثالث، رغم تحقيقها ثمانية "ديربي" في الجولة النهائية، بفارق ضربتين عن اللاعبة الإنجليزية جورجيا هول.