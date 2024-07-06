في لندن.. ختام مثير لسلسلة بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العام

اختتمت سلسلة بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في لندن بعد أن شهدت أحداثًا دراماتيكية انتهت بتتويج البطلة الأيرلندية ليوانا ماجواير باللقب إلى جانب تتويجها للمرة الأولى بجولة السيدات الأوربية.
وشهدت البطولة منافسات قوية حبست أنفاس الجماهير على مدار ثلاثة أيام قدمت خلالها بطلات العالم ندية قوية، حيث نجحت الأيرلندية ماجواير على فرض سيطرتها في جولة فاصلة من ثلاث حفر وسجلت "إيجل" في الحفرة الثامنة عشرة لتتقدم بفارق ضربة واحدة عن أقرب المنافسات لها الإسبانية ماريا هيرنانديز التي كانت تتصدر بنتجة سبع ضربات تحت المعدل.
وعقب الفوز أكدت ماجواير أن الصبر مفتاح الفرج، حيث واصلت المنافسة بالرغم من التحديات الكثيرة التي واجهتها وأضافت: "بالفعل احتجت أن أكون صبورة، وكان اختبارًا بالنسبة لي، ولكنني لم أستسلم أبدًا ونجحت بأن أكون الأفضل في النهاية.
في سياق متصل حلت النجمة الإسبانية ماريا هيرنانديز في المركز الثاني بعد أن قدمت منافسة قوية، وكانت الأقرب لتحقيق فوزها الأول في جولة السيدات الأوروبية بعد 14 عامًا، وأنهت المنافسة بفارق ضربة واحدة خلف ماجواير، فيما جاءت أليسون لي في المركز الثالث، رغم تحقيقها ثمانية "ديربي" في الجولة النهائية، بفارق ضربتين عن اللاعبة الإنجليزية جورجيا هول.
وعلى صعيد منافسات الفرق، تطلب الأمر ثلاث حفر فاصلة لحسم الفوز بين فريق نادو وفريق هول، حيث سجلت قائدتا الفريقين "إيجل" في بداية الجولة الفاصلة، مما أكد أن المنافسة ستكون قوية منذ البداية.
وقالت كابتن فريق نادو: "بصراحة، شعرت بالتوتر وأنا أضرب الكرة خاصة في الحفرة الأخيرة، لكن وجود الفريق إلى جانبي جعلني ألعب براحة أكثر، ونجحنا في نهاية المطاف.