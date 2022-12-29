هدف لاعب النصر "تاليسكا" في مرمى الهلال.. الأجمل في الجولة العاشرة

فاز هدف لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، بجائزة الهدف الأجمل في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وحصل هدف "تاليسكا" في مرمى الهلال، على جائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس.
وسجل "تاليسكا" هدفه بلمسة فنية مميزة من تسديدة مباغتة خادعت الحارس عبد الله المعيوف، قبل أن تستقر في شباكه.
وحصل هدف نجم النصر، على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء، متقدمًا على هدف الروماني ألكساندرو ميتريتا لاعب الرائد بمرمى الباطن، والذي حل ثانيًا، فيما جاء هدف نجم الفيحاء النيجيري أنتوني نواكايمي في مرمى الباطن بالمرتبة الثالثة.