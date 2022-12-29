هدف لاعب النصر "تاليسكا" في مرمى الهلال.. الأجمل في الجولة العاشرة

وحصل هدف نجم النصر، على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء، متقدمًا على هدف الروماني ألكساندرو ميتريتا لاعب الرائد بمرمى الباطن، والذي حل ثانيًا، فيما جاء هدف نجم الفيحاء النيجيري أنتوني نواكايمي في مرمى الباطن بالمرتبة الثالثة.