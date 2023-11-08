" غروهي" و "بونو" يتصدران قائمة أكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة الشباك

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة الشباك، بعد مرور 12 جولة من منافسات الدوري السعودي.
وتصدر القائمة المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، بالتساوي مع البرازيلي مارسيلو غروهي حارس الاتحاد الذي نجح كل منهما في الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.
وجاء بالمركز الثاني السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي، و البرازيلي مايلسون ،حارس مرمى التعاون ،حيث نجح كل منهما في الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.
ويتصدر حالياً جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال برصيد 32 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يقع الاتحاد بالمركز السادس برصيد 21 نقطة.