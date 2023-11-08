" غروهي" و "بونو" يتصدران قائمة أكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة الشباك

وجاء بالمركز الثاني السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي، و البرازيلي مايلسون ،حارس مرمى التعاون ،حيث نجح كل منهما في الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.