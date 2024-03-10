فيديو.. "رونالدو": أحترم كل بلد أكون فيه والخطأ يحدث من الجميع بما فيهم أنا

فيديو | حديث كريستيانو رونالدو كاملًا حول تصرفاته في المباريات الماضية:



• أنا أحترم كل بلد أكون به، ولكن الخطأ يحدث من الجميع وأنا أخطئ مثل كل الناس



• لا ينبغي النظر لما أفعل مثلما يتم النظر لردة الفعل التي أبديها



• أنا بطبعي أحب الفوز وأتغذى عليها لذلك لا أقبل شي غير الفوز… pic.twitter.com/bqTPRAZMFF