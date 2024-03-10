فيديو.. "رونالدو": أحترم كل بلد أكون فيه والخطأ يحدث من الجميع بما فيهم أنا

أكد لاعب النصر كريستيانو رونالدو احترامه لكل بلد يكون فيه، مشيرًا إلى أن الخطأ يحدث من الجميع وهو كذلك يخطئ مثل الجميع.
وأضاف رونالدو ردًا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي لمباراة العودة أمام العين الإماراتي في بطولة كأس آسيا حول تصرفاته في المباريات الماضية، أنه لاعب يحب الفوز ويتغذى عليه ولا يقبل سواه لذلك تكون انفعالاته في الملعب.
وأكمل: لا ينبغي النظر لما أفعل مثلما يتم النظر لردة الفعل التي أبديها.
وكان كريستيانو رونالدو قد قال اليوم خلال المؤتمر: إن جمهور النصر يجب أن يكون إيجابيًّا، وثقتنا كبيرة في قلب موازين المباراة والعبور لنصف النهائي.
وأضاف رونالدو: أن المباراة ليست مهمة للنصر فحسب؛ بل للمملكة عمومًا، ونريد أن نصل لنصف النهائي.
وتابع: حياتي المهنية مبنية على التحديات، وأنا أحب خوضها؛ لذلك أنا متحفز جدًّا لمواجهة الغد، و"الريمونتادا" قادمة.
ويواجه نادي النصر، نظيره العين الإماراتي، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، والتي من المقرر أن تقام على ملعب الأول بارك، مساء غد الاثنين.
وتَلَقى نادي النصر، الهزيمة في لقاء الذهاب أمام نادي العين، بنتيجة هدف نظيف، سجله المهاجم المغربي سفيان رحيمي خلال اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.
ويحتاج نادي النصر إلى الانتصار على حساب نادي العين بنتيجة هدفين دون رد، بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف؛ حيث تأمل كتيبة البرتغالي لويس كاسترو الفوز من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.