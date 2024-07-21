ارتبط اسمه بالاتحاد والشباب.. ظهير "فنربخشة" يتلقى عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي

ويلعب "عرفان" (29 عامًا) مع فنربخشة منذ يناير 2021، قادمًا من إسطنبول بشاق شهر، ويلعب للمنتخب التركي منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.