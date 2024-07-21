ارتبط اسمه بالاتحاد والشباب.. ظهير "فنربخشة" يتلقى عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي

تلقى عرفان جان قهوجي، ظهير فنربخشة التركي والذي ارتبط اسمه بنادي الاتحاد، عرضًا جديدًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية.
وسبق أن ذكرت تقارير أن إدارة الاتحاد، قدّمت عرضًا لنادي فنربخشة بقيمة 14 مليون يورو، من أجل التعاقد مع عرفان جان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفادت صحيفة "90min" بأن "قهوجي" تلقى عرضًا جديدًا بقيمة 18 مليون يورو من الدوري السعودي للمحترفين؛ مما أزعج مورينيو مدرب الفريق الذي يحب تواجده كثيرًا بالفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن العرض المرتفع المقدم من السعودية، دفع اللاعب للتفكير في مغادرة ناديه واستشارة دائرته المقربة في الأمر.
وكانت إدارة الشباب قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع لاعب وسط فنربخشة، بالميركاتو الشتوي الماضي، وأبدت استعدادها لتقديم عرض بقيمة 9 ملايين يورو، ولكن المفاوضات لم تكتمل.
ويلعب "عرفان" (29 عامًا) مع فنربخشة منذ يناير 2021، قادمًا من إسطنبول بشاق شهر، ويلعب للمنتخب التركي منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.