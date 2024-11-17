"محمد صلاح" سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي والنادي "يهدئ" جماهيره

كشف الرئيس التنفيذي السابق لإيفرتون، كيث وينيس، أن النجم المصري محمد صلاح سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي، بينما يعمل النادي الإنجليزي على طريقة لتمهيد الخبر الصادم على الجماهير.
ويلعب محمد صلاح مع ليفربول منذ 2017 إذ أصبح خامس هدافي الفريق عبر التاريخ، بعدما سجل 221 هدفاً، وقدم 99 تمريرة حاسمة خلال 366 مباراة لعبها مع "الحُمر" طوال تلك الفترة.
وقال وينيس رئيس إيفرتون التنفيذي في الفترة بين 2004 و2009 لمدونة "إنسايد تراك" الصوتية يوم السبت: "قصة صلاح مع ليفربول انتهت، هذا ما نقلته لي مصادر من داخل النادي، بينما يعمل الأخير على طريقة لإبلاغ جمهوره بهذا الخبر الصادم". وواصل: "ليفربول اتجه حالياً للتفاوض مع فيرجيل فان دايك، وترنت ألكسندر أرنولد، اللذين يدخلان الفترة الحرة في الأول من يناير المقبل، وذلك بعد التأكد من رحيل صلاح.
وتابع قائلاً: "ليفربول الآن يدير عملية الدعاية الإعلامية لخبر انتهاء مسيرة صلاح في آنفيلد، وفي المستقبل سيكون للمدرب "آرني سلوت" رأي في مثل هذه الأمور خصوصاً بعد بدايته الجيدة مع الفريق.
وخلال الفترة الماضية ألمح صلاح مرتين إلى اقتراب خروجه من الفريق إذ قال مطلع سبتمبر الماضي وعقب الفوز على مانشستر يونايتد: هذا هو العام الأخير لي مع الفريق. وبعد الفوز على برايتون مؤخراً كتب عبر "إكس": بغض النظر عن ما سيحدث، لن أنسى شعور التسجيل في ملعب آنفيلد.