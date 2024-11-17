"محمد صلاح" سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي والنادي "يهدئ" جماهيره

وقال وينيس رئيس إيفرتون التنفيذي في الفترة بين 2004 و2009 لمدونة "إنسايد تراك" الصوتية يوم السبت: "قصة صلاح مع ليفربول انتهت، هذا ما نقلته لي مصادر من داخل النادي، بينما يعمل الأخير على طريقة لإبلاغ جمهوره بهذا الخبر الصادم". وواصل: "ليفربول اتجه حالياً للتفاوض مع فيرجيل فان دايك، وترنت ألكسندر أرنولد، اللذين يدخلان الفترة الحرة في الأول من يناير المقبل، وذلك بعد التأكد من رحيل صلاح.