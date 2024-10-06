بعد الإصابة الخطيرة.. ريال مدريد يفاجئ "كارفاخال" بقرار مصيري

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر ريال مدريد، في بيان منشور على موقعه الرسمي: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه، كما هو مخطط له، اتفق مع داني كارفاخال على تمديد عقد لاعبنا، الذي سيظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2026".