الفرنسي أنغولو كـانتي اتحادي لثلاث سنوات

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفيًا ساخنًا، مع ارتباط عددٍ من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر مطلع العام الجاري، والنجم الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد الذي تم التعاقد معه من قِبل فريق الاتحاد مطلع الشهر الحالي.