الفرنسي أنغولو كـانتي اتحادي لثلاث سنوات

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في ساعة مبكرة من فجر يوم الأربعاء، التعاقد رسميًا مع الفرنسي أنغولو كانتي، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يعلن نادي الاتحاد تعاقده مع اللاعب الدولي الفرنسي أنغولو كانتي، لاعب تشيلسي الإنجليزي والمتوج بكأس العالم 2018 ودوري أبطال أوروبا 2021، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات".
وأضاف البيان: "وتم توقيع العقد صبـاح يوم الثلاثاء 2 يونيـو، بعـد أن أكمـل كانتي، فحوصه الطبية في أحد المراكز الطبية المتخصصة في دبي، تمهيدًا للالتحاق بصفوف العميد، المتوج حديثًا بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين".
وتابع البيان: "يأتي انضمام كانتي للاتحاد امتدادًا للصفقات الأكثر شهرةً وتأثيرًا في تاريخ النادي، ويضاف إلى عددٍ من الخطوات التاريخية في رحلة الدوري السعودي للمحترفين الذي يعزز من مكانته كوجهة لأفضل اللاعبين في العالم لتعزيز صفوف الفريق الذي تنتظره مشاركة دولية مهمة في مونديال العالم للأندية نهاية العام الجاري".
وفي ختام البيان :"تمنى نادي الاتحاد التوفيق للاعب في تحقيق التطلعات التي ينشدها سائر محبي وعشاق العميد في مشواره مع الفريق".
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة التي قدرتها تقارير بأن صاحب الـ "32 عامًا" سيحصل على راتب قدره 100 مليون يورو لكل موسم.
ويأتي انضمام كانتي الذي أسهم في فوز فرنسا بكأس العالم 2018 ويعد من أبرز لاعبي الوسط المدافع في العالم، ليمثل حلقة جديدة في انتقال نجوم كبار إلى الدوري السعودي.
وبذلك سيكون كانتي ثاني النجوم العالميين المنضمين للاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية بعد مواطنه المهاجم كريم بنزيمة.
ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفيًا ساخنًا، مع ارتباط عددٍ من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر مطلع العام الجاري، والنجم الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد الذي تم التعاقد معه من قِبل فريق الاتحاد مطلع الشهر الحالي.